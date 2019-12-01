Fransa ile Türkiye arasında ipler geriliyor

Erdoğan tarafından Macron'un yaptığı açıklamaya tepki geldi. Erdoğan, Macron'un NATO için beyin ölümü gerçekleşmiş tabirine aynı şekilde önce kendi beyin ölümünü kontrol ettir açıklamasını yaptı.

Daha sonrasında Fransa'da Türkiye elçiliği Le Quai d'Orsay denilen Dışişleri Bakanlığına davet edildi yaşanan bu durumları açıklaması için. Paris ve Ankara arasında ipler geriliyor.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları bir açıklama olarak değil de aşağılama olarak netleştirildiğini bu nedenle de bu konuda açıklama yapması için Fransız Türk elçisi olan İsmail Hakkı Musa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Ancak elçinin Fransız Türk ilişkilerinde 2 ülke arasında gerekli bir diyaloğu ele alabileceği yeri yok deniliyor.