Çin'de artık yüz tanıma sistemine kaydedilmeden telefon alınmayacak

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Çin'de artık yüz tanıma sistemine kaydedilmeden telefon alınmayacak
Çin'de artık yüz tanıma sistemine kaydedilmeden telefon alınmayacak admin Tarih: 2019-12-01 Saat: 16:22:09
Güncelleme : 2019-12-01 16:22:09Bu içerik 14 kez okundu.
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Çin'de artık yüz tanıma sistemine kaydedilmeden telefon alınmayacak

Pazar gününden itibaren artık Çin'de bulunan kullanıcılar bir telefon alıp kullanmak istedikleri zaman yüz tanıma sistemine kaydedilmek zorundalar.

Devlete göre siber alanın daha iyi kontrol edilmesi için alınmış ek bir önlem. Genel bir gizli izlemeye yönelik önlem daha diyebiliriz. Telefon alanlar artık Çin Pazarında kendilerini yüz tanıma sistemine kaydetmeden o cihazı alamayacaklar. 

Artık onların verileri devler tarafından bir numaraymış gibi kayıt altında tutulacak. Devlet tarafından yayınlanan genelgede vatandaşların meşru haklarının korunması ve internette olanların görüşlerinin korunmasını amaçlıyor.

Bu kural telefon operatörlerine fark edilebilir şekilde yapay zekayı kullanmayı zorunlu kılıyor ve elinde olan tüm teknolojik imkanları kullanmaya zorluyor yeni bir telefon alan kişinin gerçek kimliğini doğrulama aşamasında. 

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