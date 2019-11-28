Xiaomi Redmi Note 8T

Xiaomi Redmi Note 8 pro modelinden 1 ay sonra, Note 7 modelinden yaklaşık olarak en az 6 ay sonra duyurulan Note 8T modeli Fransa'da lansmanda. 200 EURO'dan daha az fiyatla geliyor. Öncelikle cihazın yeterince klasik bir görüntüsü var.

Oldukça ağır (190 g) olduğu ve büyük (158,3 x 75,3 x 8,35 mm) olduğunu da söyleyebiliriz. Ekran olarak LCD bir ekranı ve 6.3 boyutunda bir ekran var. Ekran formatı olarak 19.5:9 oranını kullanıyor ve FULL HD+yani 2340x1080 pixel bir ekanı var. Çentik olayındaysa bir su damlacağı modelini uyguluyor. OLED ekranı olmamasına rağmen ekran kalitesi oldukça iyi durumda.

Ayrıca kontrast ve parlaıklı yoğun güneş altında da kullanımı sağlıyor yansımalar tarafından herhangi bir olumsuzluk oluşmadan. Cihaz ayrıca performans olarak 6.nesil son modeli olan Snapdragon 665 kullanıyor. Oyun performansı olarak kullanıcıyı üzmeyecek düzeyde.