Güney Irak'ta kan gövdeyi götürüyor

Evvelsi gün Najaf'ta İran konsolosluğu yangınında, birçok gösterici Nassiriya'da öldürüldü. Protesto hareketinin yükselişine engel olmak için, devlet her bölgeye üst düzey askeri yetkilileri polis güçlerini kontrol etmesi yönetmesi için gönderdi.

En az 28 gösterici bugün Irak'ta gösterilerin ana merkezi isyanların ana merkezi olan yerde öldüler. Polis 3 gün boyunca hükümet karşıtı göstericiler tarafından kapatılmış olan köprüleri tekrar almaya çalıştığı zaman durum sabahın erken saatlerinde durum daha da kötü oldu. Polisin ateş saldırısına karşı, savaşçılar daha fazla askerin veya polis güçlerininin gelmesini önlemek için Bağdad tarafındaki otoyolu kapattılar ve ellerinde silahlarla oraya konuçlandılar. Doktorlar tarafından açıklananlara göre en az 180 kişinin yaralandığını ve 20 tanesinin de durumunun kritik olduğu bildirildi.