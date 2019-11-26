Türkiye S-400 sistemlerini test ediyor

Anasayfa GÜNCEL Türkiye S-400 sistemlerini test ediyor
Türkiye S-400 sistemlerini test ediyor
Türkiye S-400 sistemlerini test ediyor admin Tarih: 2019-11-26 Saat: 19:48:34
Güncelleme : 2019-11-26 19:48:34Bu içerik 38 kez okundu.
Reklam

Türkiye S-400 sistemlerini test ediyor

Türkiye 25 Kasım günü yani bugün Rusya'dan alınmış olan hava savunma sistemleriini Washington tarafından yaptırımların tekrar edilmesine rağmen test etmeye başladı.

Londra'da 3 ve 4 Aralık günlerinde NATO zirvesinde Avrupa liderlerinin Türkiye'nin ittifaktaki yerini ve stratejik seçimlerini tartışmaya neden olacak yeni bir teklif sunuyor.

Pazartesi gününden beri, yetkililer resmi olarak F-16 uçaklarının alçak ve yüksek irtifa uçuşlarını onaylamadı ancak birçok Türk medyası tarafından bu doğrulanıyor, Temmuz'da teslim alınmaya başlanan S-400 bataryalarının ilk testi başarıyla tamamlandığı da doğrulanıyor.

Yetkiiler sistemin 2020 Nisan ayında tamamen operasyonel olarak tamamlanacağını tahmin ediyor.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak