Türkiye S-400 sistemlerini test ediyor

Türkiye 25 Kasım günü yani bugün Rusya'dan alınmış olan hava savunma sistemleriini Washington tarafından yaptırımların tekrar edilmesine rağmen test etmeye başladı.

Londra'da 3 ve 4 Aralık günlerinde NATO zirvesinde Avrupa liderlerinin Türkiye'nin ittifaktaki yerini ve stratejik seçimlerini tartışmaya neden olacak yeni bir teklif sunuyor.

Pazartesi gününden beri, yetkililer resmi olarak F-16 uçaklarının alçak ve yüksek irtifa uçuşlarını onaylamadı ancak birçok Türk medyası tarafından bu doğrulanıyor, Temmuz'da teslim alınmaya başlanan S-400 bataryalarının ilk testi başarıyla tamamlandığı da doğrulanıyor.

Yetkiiler sistemin 2020 Nisan ayında tamamen operasyonel olarak tamamlanacağını tahmin ediyor.