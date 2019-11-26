Tesla Cybertruck ve Ford F-150 yarışı

Kesinlikle izlemeniz gereken bir video olan bu 2 dev aracın kapışması sosyal medyada şu anda en yankı uyandıran video oldu. Tesla aracın tanıtım fırsatı için böyle bir karşılaştırmacı bir video yayınladı.

Yeni elektrikli Tesla marka pikap aracın tanıtımı yüz binlerce kişi tarafından izlendi. Araçla çok az ilgili olan veya sıradan halktan birisinin hayalini veya düşündüğünü kesinlikle bekletinlerini aştı.

Emin olunan şey, Tesla , F150 ailesinin ve Ford ailesinin domine ettiği aynı zamanda oldukça rekabetçi bu piyasaya saldırma aşamasındayken güçlü bir şekilde giriş yapmak zorundaydı. Kapasitesini göstermek için Elon Musk bir video yayınladı ve araçları sırt sırta getirerek birbirlerini çekişini video kaydına aldı.

Video sosyal medya üzerinden yayınlandığından beri ve fotoğrafların 2 aracın boyutlarının karşılaştırılmasına da izin verdi. Ancak doğruyu söylemek gerekirse bu testin pek adil olduğu söylenemez çünkü aracın model bilgileri, motor bilgileri, 4x4 olup olmadığı gibi detayların eksik olması nedeniyle araçla ilgilenen kişiler için olumsuz etki oluşturabilir.