Ölümcül çatışmalar Irak'ta hız kesmiyor

Son zamanlarda çok fazla kişinin öldüğü ve yaralandığı çatışmalar azalmadan Irak'ta hızla devam ediyor. Irak güvenlik güçleri pazar günü yani bugün göstericilere ateş açtı ve en az 9 kişinin ölmesine ve düzinelerce kişinin yaralanmasına neden oldu.

Göstericilerden en az 7 tanesi bugün öldürüldü, Bağdat'ta sivil halkın isyanının devlete karşı arttığı yerde isyan ülkenin tarihinde son zamanlardaki en önemli anlaşmaya varılmayan protesto hareketi olmaya devam ediyor.

Eğitim bakanlığı okulların gösterilerden yaklaşık 2 ay sonra kadar devam etmesine ve Güney bölgesindeki birçok şehirde bir ay okula ara verilmesine karar verildi.