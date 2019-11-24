Sanal gerçeklik gözlüklerinde 2.dönem

Beklenilenden çok daha kötü bir başlangıç yaptktan sonra sanal gerçeklik gözlüğü piyasası yavaş yavaş halk arasında yerini buluyor ve piyasada yerini buluyor, hem ev kullanıcılarına hem firmalara ve halka açık yerlerde artık bulunuyor.

Ya 2019 senesi sanal gerçekliğin tekrar doğuşu olsaydı ? Kask sektörü son zamanlarda gerçekten şaşırtıcı bir şekilde sanal dünyalara dalma zenginliği sağlıyor, birçok sayıda yeni kaskların lansmanıyla dikkat çekiyor.

Bu ürünler için tanınan ve yeni bir boyut kazandıran firmalar ise Oculus Quest, Oculus Rift S, Valve Index, HTC Vive Cosmos firmaları oldu. Yani bu isimler en tanınan markalar diyebiliriz. Hepsi bu piyasa üzerinde hepsi hoş bir başlangıç hareketi oluşturdu ki bu hareket uzun zamandan beri kasvetli gözüküyordu.