Stadia en sonunda 10 oyun daha ekliyor

Reklamlarına gelen eleştiriler sonrasında Google bulut oyun servisi lansman teklifini güncelledi. Birkaç gün önce, Stadia açılışında 12 oyun sunulacağı duyuruluyordu. Firma birkaç eleştiri aldıktan sonra zayıf bir başlangıcın olması nedeniyle daha önceden tarihi verilmiş olan oyunlar arasında sadece 1 tane eşsiz kaliteli oyun sunuyor.

Microsoft firmasının gelecek olan bulut oyun servisi ile karşılaştırıldığı zaman ki bu serviste onların lansmanında 50 tane oyun çoktan ilan ediliyordu, Stadia fikri biraz hayal kırıklığı gibi duruyor.

Bir takım protesto dalgaları sonrasında, ekip bir anlaşma yapmaya karar verdi. Lansman teklifi şimdi 22 oyun ekliyor ki bunların çoğu çoktan ilan edilmiş ve 2020 de platformda.