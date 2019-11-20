Twitch üzerindeki seksit aşağılamalar

Clara B. adındaki genç bir öğrenci sosyoloji öğrencisi olan bu kişi kendi sosyal medya hesabı üzerinde Fransız Twitch yayıncılarının seksist aşağılamalar araştırması adı altında bir dosyayı yayınladı.

Dosya öğrencinin tek başına hazırladığı 90 sayfadan daha fazla detaylı bir nitel ve nicel çalışma. Haut Consel a L'egalite üzerinde okuduğu bir rapor sonrasında en büyük fransız yotuberlardan 2 tanesinin mizahını analiz eden bu raporu okuması sonrasında Twitch üzerinde çalışma yapmaya başlıyor.

50 saat boyunca her 2 yayıncıyı analiz etti. Daha sonrasında çok sayıda seksist aşağılamaları ve onların doğallığına veya amacına göre ayrılıyor. Bunlarsa : aşırı cinselleşme, tehditler, cinsel şiddete teşvik gibi şeyler. Clara bu aşağılamaları şahıstan çoğula doğru sınıflandırdı. Bu sınıflandırma ona gözlemler yapmasını sağladı. Onun üzerinde çalıştığı yayıncılarsa seksist amaçları yok veya seksist olarak bilinmiyorlar.