50 yaşındaki komşusu hakkında korkunç itiraf

Polisler 50 yaşındaki kadının suç mahaline geldiği zaman şüpheleri daha da güçlendi. Her şey Bernsdorf bölgesinde bulunan bir ovada zehirli yemlerin bulunmasıyla başladı. Polisler bölgeye gönderiliyor ve 50 yaşındaki kadını suç mahalinde buluyorlar.

Kadın hızlıca tıraş bıçağıyla ölü farelerle jambon dilimleri ve et köfteleri hazırladığını itiraf ediyor. Polisler onun kan donduran hikayesini dinlerken şok oluyorlar.

Bir soruşturmanın gerekli olduğuna karar veriliyor. Polisler kadının evini araştırmak için kadına evine kadar eşlik etmeye karar veriyorlar. Daha sonrasında orada hem zehir hem de çok sayıda önceden hazırlanmış yemler buluyorlar. Eğer bu zehirli yemler yaygın olsaydı tüm dünyada suçluları bulmak zor olurdu bu olayda olduğu gibi. Köpeğine o arazide bulunan yemekleri yememesi gerektiğini öğretmenin tehlikeden kaçabilmesi için önemlidir.