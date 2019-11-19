Göl kenarında gezerken birden onu buldu

Balık tutarken bir adam Illinois bölgesindeki gölde hayret verici bir keşif yaptı. Olay ise şu şekilde başlıyor. Bir balıkçı sakin bir şekilde gölün yakınında parıl tutmak için otururken suda yüzen bir kafesi fark ediyor. İçinde ne bulunduğunu fark ettiği zaman vicdan yaptı.

Korkudan titreyen köpek yavrusu suda olmasına rağmen yüzmekte olan kafeste hapsedilmiş haldeydi. Hemen kafes nehir tarafından alınmadan o hayvana doğru kafesi yakalamak için uzandı. Daha sonrasında balıkçı yavru köpeği en yakınında bulunan veteriner kliniğine götürdü.

Hayvanın o yüzen kafesteki fotoğrafları sosyal medya ağlarındaki ve sosyal medyalardaki kullanıcıları şok etti. Olay esnasında hemen yerel polisle iletişime geçilmemişti ama bu olay konusunda bilgi alındıktan sonra bir soruşturma yazarı ve durumları belirlemek için açıldı.