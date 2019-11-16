Volkswagen CEO'sundan Türkiye açıklaması

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Volkswagen CEO'sundan Türkiye açıklaması
Volkswagen CEO'sundan Türkiye açıklaması admin Tarih: 2019-11-16 Saat: 13:47:11
Güncelleme : 2019-11-16 13:47:11Bu içerik 33 kez okundu.
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Volkswagen CEO'sundan Türkiye açıklaması

Türkiye'de fabrika açma konusunda bir açıklamada bulundu. Açıklamasında planların askıya alındığını açıkladı ve eğer Türkiye'de herhangi bir fabrika kurulmadığı zaman da araçlarını mevcut olan fabrikalarda üreteceklerini belirttiler.

Türkiye'ye fabrika kurulmasının askıya alınmasını açıklaması sonrasında fabrikanın Sırbistan, Bulgaristan ve Romanya yatırımına talip oldukları da belirtildi. Yani gelecek olan teklifleri değerlendirecek gibi gözüken firma henüz net bir karar vemiş değil.

Ayrıca verilecek olan karar da bu senenin sonunda net olarak açıklanacağını TAYSAD eski başkanı açıkladı. Fabrika kararı için bekleyeceğini belirtti.

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