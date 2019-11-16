Ticari araç sürücülerine psikoteknik test mecburiyeti

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında 1 Aralık gününden itibaren geçerli olacak olan bu yasada artık ticari araç kullanıcıları bir tür psikoteknik teste girerek rapor alması gerekiyor ve bu şekilde mecburi olacak eğer sürücüler de bu rapora sahip olmazsa artık ceza alacaklar.

Sürücülerin dışında araç sahiplerine de bir takım cezalar gelecek. Bu cezalar ise sürücü için 283 TL, araç sahibi için 885 TL olarak hesaplandı. Yapılacak olan test içersinde riskli sürücüler ortaya çıkacak ve trafikten men edilmesine karar verilecek.

Bu sayede son zamanlarda çok fazla artan sürücülerden dolayı kazalarda ve daha sonrasında sürücülerin yayalara saldırması sonrasında bu karar verildi. Test yaklaşık olarak 1 ile 2 saat arasında sürecek ve test içersinde 12 farklı konuda inceleme yapılacak.