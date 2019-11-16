Ticari araç sürücülerine psikoteknik test mecburiyeti

Anasayfa GÜNCEL Ticari araç sürücülerine psikoteknik test mecburiyeti
Ticari araç sürücülerine psikoteknik test mecburiyeti
Ticari araç sürücülerine psikoteknik test mecburiyeti admin Tarih: 2019-11-16 Saat: 13:46:36
Güncelleme : 2019-11-16 13:46:36Bu içerik 41 kez okundu.
Reklam

Ticari araç sürücülerine psikoteknik test mecburiyeti

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında 1 Aralık gününden itibaren geçerli olacak olan bu yasada artık ticari araç kullanıcıları bir tür psikoteknik teste girerek rapor alması gerekiyor ve bu şekilde mecburi olacak eğer sürücüler de bu rapora sahip olmazsa artık ceza alacaklar.

Sürücülerin dışında araç sahiplerine de bir takım cezalar gelecek. Bu cezalar ise sürücü için 283 TL, araç sahibi için 885 TL olarak hesaplandı. Yapılacak olan test içersinde riskli sürücüler ortaya çıkacak ve trafikten men edilmesine karar verilecek.

Bu sayede son zamanlarda çok fazla artan sürücülerden dolayı kazalarda ve daha sonrasında sürücülerin yayalara saldırması sonrasında bu karar verildi. Test yaklaşık olarak 1 ile 2 saat arasında sürecek ve test içersinde 12 farklı konuda inceleme yapılacak.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak