Erdoğan-Trump görüşmesi başladı

Erdoğan ile ABD başkanı Trump arasında bir görüşme yapılacaktı ve en sonunda o görüşme bugün başladı. Beyaz Saray'da yapılan bu toplantı için Erdoğan öncelikle resmi törenle karşılandı ve daha sonrasında makam araçlarından inerken Trump ve eşi karşılayarak tokalaştılar.

Barın Pınarı harekatı sonrasında ilk defa böyle bir görüşme gerçekleştirildi. Trump görüşme öncesinde basın toplantısında bir açıklama yaptı ve açıklamasında Türkiye'ye yaptıkları sınır işlemleri için teşekkür ettiğini açıkladı. Ayrıca S-400 ve F-35 konusunda da konuşmalar olacağını açıkladı.

Trump tarafından gelen açıklamada "Erdoğan ile olmanın büyük bir şeref olduğunu ve ateşkesin hala devam ettiğini bu durumu da kürtlerle görüştüğü açıklandı. Durumlarından gayet memnun oldukları öğrenildiğini belirtti. Ticari konular da görüşmeye dahil olacak.