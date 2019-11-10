İmam nikahlı olarak aynı anda 7 kadınla evlendi

İstanbul'da meydana gelen bu olayda 41 yaşındaki bir adamın imam nikahlı olarak birbirilerinden habersiz 7 tane kadınla evlendiği ve çocuk yaptığı ortaya çıktı.

41 yaşında olan Ö.S. adındaki kişi geçen sene 31 yaşında olan Sevgi D. ile evlendi ve genç kadından bir çocuğu da oldu.

Eşinin hayvancılık ile uğraşması nedeniyle eve gelmemesi konusunda sorun oluşturmayan eşi olaylardan habersizdi ancak eşinin annesi damadına verdiği borcu geri almak için aradığı zaman olaylar ortaya çıktı ve telefonu açan kişi bir başka kadın olunca durum çözüldü ve aldatıldığı anlayan kişiler diğer kişileri de bularak tüm eşleri haberdar ettiler.