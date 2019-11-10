Makatına kompresör ile hava bastılar

Manisa Selendi ilçesinde meydana gelen bu olayda 17 yaşında olan Hikmet Y. sakalaştığı 2 arkadaşı tarafından makatına kompresör sokulup hava basılması sonrasında hastanelik oldu. İç organlarından bazıları zarar gördü. Daha sonrasında hastaneye kaldırılan genç 20 gün sonra taburcu edildi ancak ona bunu yapan şahıslar serbest bırakıldı.

Olay günündeyse gencin anlattığına göre motosikletinin tekerinin patlaması sonrasında arkadaşının çalıştığı dükkana gidiyor oradan diğer arkadaşı da geliyor. 3 kişi şakalaşmaya başlıyorlar ve olay yere yatırıp kompresör ile hava basmaya kadar ilerliyor. Daha sonrasında hava nedeniyle vücudu şişince iç organları zarar gördü. Karnındaki havayı karnına çıkarak bastırmaya çalışıp havayı çıkarmayı da çalıştılar. Daha sonrasında durumu gören bir vatandaş genci aracına alarak hastaneye kaldırdı. Hastanede hemen tedavi altına alındı.