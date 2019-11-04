Adnan Oktar davasında mahkemede geçenler

Adnan Oktor organize suç örgütü ile ilgili olan davada elebaşlarının da arasında yer aldığı 167 tanesi tutuklu olan toplamda 226 sanığın yargılanmasına devam ediyor. Yargılanma bu sefer İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda gerçekleşti. Sanık olan Yeliz Sucu savunmasını yaptı. Savunmasında bir suç örgütü olduklarının farkında olmadığını kendisi arkadaş grubu olduğunu iddia etti.

Daha sonrasında ingiliz derin devleti tarafından Adnan Oktar ve grubuna karşı böyle bir komplo kurulduğunu çünkü bu gizli yapının planlarını deşifre edeceğini duyuruması sonrasında kendilerine operasyon yapıldığını açıkladı. Mahkeme başkanı tarafından da : " Bu devlette bir sürü polis var, jandarma, hakim, savcı var.

Bu işin içinde İngiliz derin devleti olduğunu kimse anlamadı da siz mi anladınız? Sizin nasıl bir gücünüz var ki bunu öğrendiniz?" sorusu geldi. Daha sonrasında cevap olarak " 'Masonlarla görüştüğümüz doğrudur' " yanıtı geldi. Devamında ise 5 vakit namaz kıldıklarını saatlerine dikkat ettiklerini ve turnike iddialarının da kesinlikle yalan olduğunu söyledi.