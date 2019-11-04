Kalın tarafından Barış Pınarı Harekatı operasyonu açıklaması

İlk olarak operasyon hakkında açıklama yapan Kalın açıklamasında, harekatın hala önemini koruduğunu ve Suriye'de gerek siyasi sürecin ilerletilmesi, gerek anayasa komisyonunun çalışması gibi bir takım işlerin olduğunu belirtti.

Kuzey Suriye bölgesinde bir terör devleti kurmak için çabalayanların olması nedeniyle bu amacın yok edildiğini ancak teröristlerin bundan hala vazgeçmediğinin bilindiğinin farkında olunduğu açıklandı.

Teyakkuz halinde devam edileceğini ve suriye üzerinde oynanan oyunlar konusunda da bilinçli olunduğunu bunun ayrıca Erdoğan tarafından da ifade edildiği söylendi. Bir diğer konu olan da davaların çok uzun olması ve bu konuda vatandaşın da yargıya olan güvenini kaybetmesi olunca bu konuda bir yasa tasarısı hazırladıklarını ve işlemlerin hızlandırılması için çalışma yapacaklarını belirtti.