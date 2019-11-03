Beşiktaş'ta otobüs durakta bekleyenlere çarptı

İstanbul ilinde meydana gelen bu olay oldukça kalabalık olan bir durakta yaşandı ve toplamda 13 kişi yaralandı.

Beşiktaş meydanındaki bir durakta bekleyen yolculara bir özel halk otobüsü çarptı ve daha sonrasında sürücüsü olan Necdet K. adındaki şahıs kendisine gelen tepkilere sinirlendi ve araçtan bıçakla inerek duraktaki yolculara saldırdı.

Daha sonrasında olay yerinen kaçarak denize atlayan şahıs polisler tarafından denizden çıkartılarak gözaltına alındı. Yaralanan şahıslardan 2 tanesinin de durumu ağır olduğu açıklandı. Kaza saat 16.30 gibi meydana geldi ve polis tarafından şu anda olayla ilgili soruşturma başlatılmış durumda.

Duraktaki yaralanan şahıslar hastanede tedavi altına alındı ancak kimlikleri konusunda herhangi bir açıklama getirilmedi. Kaza sonrasında şoförün bıçakla durakta yaraladığı kişi sayısı konusunda da herhangi bir net bilgi alınamadı ancak 1 ile 3 kişi arasında kişiyi yaralamış olabileceği açıklandı. Şoför araştrıldığı zaman da daha öncesinden bıçakla yaralama suçlarından dolayı kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.