İkiz kızlarına cinsel istismardan yargılanan baba

Olay öncelikle 2017 senesinde İzmir Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. 15 yaşlarında olan ikiz kızları olan K.K. adındaki şahıs kendi kızları olan E.K. ve S.K. adındaki kızlarına farklı zamanlarda farklı yerlerde cinsel tacizlerde bulunduğu iddia edildi. Daha sonrasında olay mahkemeye taşınınca 36 sene hapis cezasına çarptırıldığına karar verildi.

Mahkemede kendisini savunurkende kendisinin sevme tarzının öyle olduğunu söylemesi üzerine bir avukat tarafından bu sevme tarzına tepki gösterildi. Durumu kızlar annesine anlatınca olay ortaya çıkıyor ve anneleri boşanma kararı alıp şikayetçi oluyor.

Daha sonrasında şahıs gözaltına alınıyor. Suçlamaları kabul etmek istemyen şahıs da şu açıklamasını yaptı : " Diğer kızımın göğüslerini ellediğim iddiası ise benim sevme şeklim biraz farklıdır. 'Büyümüş mü bunlar' diyerek dokunmuş olabilirim. Kulağımdaki sorun nedeniyle de insanlarla dokunarak anlaşıyorum."