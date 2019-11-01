NATO pilotları övündü

Baltık Denizi’nde görev yapan Belçikalı askeri pilotla tarafından aralarında güçlü bir SU-35 'in bulunduğu bazı Rus uçaklarına başarıyla eşlik ettiklerini bildirildi. NATO'ya bağlı olan Belçikalı askeri pilotlar bölgeden geçen ve aralarında ‘güçlü’ bir Su-35’in de bulunduğu Rus uçaklarına eşlik ettikleri açıklandı.

Twitter hesabı üzerinden gelen açıklamada "Şu anda NATO’nun kuzeydoğu sınırının yakınında konuşlanmış olan F-16 avcı uçakları, aralarında güçlü bir Su-35 Flanker’in de bulunduğu bazı Rus uçaklarını başarıyla önledi. Pilotlarımız ve kara personelimiz, NATO’nun Avrupa hava sahasının güvenliğini bir kez daha sağlayarak büyük bir çalışma yaptı" bunlar yer aldı.

Açıklamalarda ayrıca Rus avcı uçağının havada çekilmiş görüntüsü de vardı. Bu durumun da ayrıca sıradışı bir olay olmadığını daha önce de pilotların övünmeleri olduğunu açıkladı. Pilotlar ekim başında termal l nişangahta görüntüledikleri bir Rus Su-34 avcı uçağının görüntülerini yayınlamıştı.