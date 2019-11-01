'TSK ile Suriye ordusu arasında çatışma yok'

Türk askeri yetkililer tarafından gelen açıklamada Suriye ordusu ile TSK arasında herhangi bir çatışma olmadığı açıklandı.

Gelen tam açıklamadaysa bölgede Rus muhattaplarla devriye yapıldığı ve çatışmaların olmaması için koordiansyon çalışmalarının da devam edeceği açıklandı.

Türk Rus ortak devriyelerin de Resulayn'ın 40 KM doğusu ile Kamışlı'nın 30 KM batısı arasında gerçekleştiğini kaydetti. MSB tarafından da barış pınarı harekatı konusunda toplantı düzenlendi.

Albay Olcay Denizer, harekat kapsamında kontrolü sağlanan mahallelerde devletin diğer kurum ve kuruluşlarının hala çalıştığını ve sağlıktan yemeğe enerjiye kadar her konuda hayatın normale dönmesi için çalışmaların devam ettiği açıklandı.

Bölgede yapılan çalışmalarda 1 ton amonyum nitrat ele geçirildiği, 400 den fazla amyının temizlendiğini , EYP ile yüklü bir aracın etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Yapılan devriye de İHA eşliğinde ve 4 tanesi Rusya'ya ait olan toplamda 8 zırhlı araçla yapıldı.