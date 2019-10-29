Yeni metrobüsler test sürüşüne

İstanbul ilinde yeni metrobüs araçları test sürüşüne çıkartıldı. Araçların kapasitsinde de bir gelişme sağlandı ve artık bu kapasite 290 olarak açıklandı. Yaklaşık olarak her gün 1 milyondan fazla kişiyi taşıyan bu araçlarda izdihamlar meşhur olması nedeniyle buna bir çözüm getirilmek istendi ve çözüm çalışmalarından bir tanesi olan bu kapasite ise bir nevi rahatlama sağlayacak.

İran kökenli olan bir firmanın Bursa ilinde ürettipi bu AKia marka araçların test sürüşü de tamamlanınca herhangi bir problemle karşılaşışmadığı zaman araçlar kullanıma geçecek.

Normalde şu anda kullanılan araçların kapasitesi 160 ile 165 arasında değişirken 290 yolcuya çıkacak yaklaşık olarak yarısından daha az bir artış sağlandı ancak bu artış sayesinde İstanbul'da yaşayanlar rahatlayacak. Ancak testler en az 100 defa test edilmesi gerekiyor.