ABD'de uygunsuz hareketlerde bulunan vekil istifa etti

Demokrat partinin yükselen yıldızlarından bir tanesi olan 32 yaşındaki kadın vekil Katie Hill adındaki kişi olaylı boşanma süreci sonrasında eski eşinin basına sızdırdığı tahmin edilen tartışmalara neden olan fotoğraflar nedeniyle kongre üyeliğini bıraktı.

Kendi yardımcısıyla öpüşürken ve bong içerken ve daha sonrasında bikini bölgesinde Nazi dövmesi ile fotoğrafları basına sızdırıldığı zaman özür diledi ve daha sonrasında meclis üyeliğini bırakacağını açıkladı. 1 Kasım günü istifa edeceğini duyurduğunu açıkladı. Meclisten kalbi kırık şekilde ayrıldığı açıklandı. Kadın vekil, "Bu, hayatta yapmak zorunda kaldığım en zor şey, ama seçmenlerim, toplumum ve ülkemiz için en iyisinin bu olduğuna inanıyorum" dedi.