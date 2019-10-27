S-300PS sistemleri ilk kez Tacikistan’da

Rus haber kanalı tarafından gelen açıklamaya göre S-300PS modeli hava savunma füze sistemlerinin Rusya’nın Merkezi Askeri Bölge’sindeki cephaneliğinden demiryolu ile Tacikistan’daki 201 no.lu Rus askeri üssüne ulaştırıldığı açıklandı.

Sistemlerin ulaşması sonrasında orada bulunan askerler tarafıdnan sistemlerin kurulması için bir takım hazırlıklar yaptı ve kurulum tamamlandıktan sonra s-300ps bataryaları da denemek amaçlı savunma muharebe nöbetine başlayacak.

Rus askeri üssün korunması ve Tacikistan Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hava savunmasının sağlanması amaçlı nöbetler yapılacak. Taburda toplamda 30 askeri araç var ve hava savunma sistemlerinin de yanı sıra Tacikistan'a komuta merkezi, fırlatma rampaları, radar ve lojistik destek araçlarının da getirildiği kaydedildi.