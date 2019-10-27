Sahte içkileri 'su' gibi satmışlar

İzmir'in Konak ilçesinde bir büfeye gelen baskın sonrasında pet su şişelerine doldurulup satışa çıkarılan 346 litre sahte rakı ve votka ele geçirildi. Büfenin yanındaki bir aracı da depo olarak kullanan 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık suçlarıyla mücadele ekibi tarafından bir büfede sahte içki satıldığına dair ihbar alınca hemen harekete geçtiler. Bir süre teknik takip gerçekleştirildikten sonra büfeye baskın düzenlendi.

Daha sonrasında mobil depo olarak kullanılan araçta bagaj kısmında pet su şişeleri vardı ancak içleridne rakı ve votka vardı. Toplamda 346 litre rakı ve votka ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere de el konuldu ve imha edilmek üzere götürüldü.