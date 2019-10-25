Bunalıma giren genç intihara kalkıştı

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Bunalıma giren genç intihara kalkıştı
Bunalıma giren genç intihara kalkıştı admin Tarih: 2019-10-25 Saat: 08:57:27
Güncelleme : 2019-10-25 08:57:27Bu içerik 13 kez okundu.
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Bunalıma giren genç intihara kalkıştı

Bursa Osmangazi ilçesinde Kükürtlü Mahallesinde kredi borçlarından dolayı bunalıma giren Hasan K. sabah saatlerinde bir GSM firmasina ait olan tam 52 metre yüksekliğindeki baz istasyonuna çıktı ve oradan atlayarak da ağır yaralandı.

Sabah saatlerinde meydana gelmesi sayesinde hemen olayı görenler ekiplere haber verdi ve olay yerine gelen ekipler muhtemel düşeceği yere hava yastığı açtılar ve ikna çabalarına başladılar.

Çevredekiler tarafından haber verilince olay yerinde sağlık ekipleri de beklemeye başladı. Daha sonrasında ikna çabaları işe yaramayınca şahıs baz istasyonundan GSM şirketinin çatısına atladı ve ağır yaralanan şahıs intihar sebebininse bir iş kurduğunu ancak bunu krediyle yaptığını ve daha sonrasında iflas ettiğini bu nedenle de olayla ilgili soruşturma başladı.

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