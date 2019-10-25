Komşusunun eşeğine tecavüz etti

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Komşusunun eşeğine tecavüz etti
Komşusunun eşeğine tecavüz etti admin Tarih: 2019-10-25 Saat: 08:57:03
Güncelleme : 2019-10-25 08:57:03Bu içerik 11 kez okundu.
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Komşusunun eşeğine tecavüz etti

Eskişehir Odunpazarı ilçesinde Aşağılıca Mahallesinde yaşanan bu olayda hayvancılık yapan N.B. adındaki komşusu olan M.K.'nın eşeğine tecavüz ettiğini ve bunu cep telefonuyla kaydettiğini belirtti. Daha sonrasında savcılığa gelerek bu konu hakkında şikayette bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonrasında M.K. "tecavüz" iddiasını kabul ederek olayı itiraf etti. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame sonrasıdna M.K. hakkında ‘işe yaramayacak hale getirme ve değerini düşürme’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tecavüzle suçlanan kişi gelecek hafta hakim karşısına çıkacak. Dernek başkanı da bu konuda yaşanan olayın asla kabul edilemeyeceğini belirterek tepki gösterdi. Olayın havanseverler tarafından derinden yaralıyıcı bir olay olduğunu açıkladı.

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