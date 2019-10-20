iPhone 11 satış rekorları kırabilir

Bir süredir Türkiye'ye gelmesi beklenen cihaz geldiği zaman da satış yerlerinde sıra oluşturmasına neden oldu ve teknoloji devi olan Apple firmasının en son cihazları olan iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri satışa çıkmış durumda.

Apple tahmin edilenden çok daha fazla bir sevkiyat yapacağı raporlarda yer aldı. En çok satan cihaz sıralamasında yer alacağı ve bu yerin kolay kolay değişmeyeceği iddia ediliyor.

Apple tedarikçilerine göre bu sevkiyat miktarı 75 milyon kadar olabileceği ve bu bir akıllı telefon için oldukça yüklü bir miktar olduğu açıklandı. Neden bu kadar çok talep edildiğiyse oldukça açık olup birçok yenilikleri ile özellikleri ile piyasaya girmiş olması ve tüm bunlara ek olarak fiyat konusunda XR modeline göre daha uygun olması kullanıcıları etkiledi.