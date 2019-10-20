Netflix şifresini paylaşanlara engel geliyor

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Netflix şifresini paylaşanlara engel geliyor
Netflix şifresini paylaşanlara engel geliyor admin Tarih: 2019-10-20 Saat: 09:05:09
Güncelleme : 2019-10-20 09:05:09Bu içerik 18 kez okundu.
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Netflix şifresini paylaşanlara engel geliyor

Netflix firması tarafından paylaşılan durum raporları ve yapılan görüşme sonrasında %9 oranıda kullanıcıların şifrelerini paylaştığı ve bu durumun da şirkete milyon dolar zarar ettirdiği için bu konuda büyük planların olduğu açıklandı.

Tüketici dostu yöntemler uygulanacağı nedeniyle bazı tüketicilerin bu şekilde şifre paylaşmaları engellenirken diğer kullanıcıların da etkilenmeden bu yasağı getirmeyi amaçladıklarını açıkladılar. Bir yandan da kitle kaybı yaşamadan bu şekilde bir güncelleme yapacakları artık netleşti. Bu konuda deneyecekleri yöntemlerin sınırının olmadığını ve bunu gözlemeye de devam ettiklerini yani durumu hep inceleme altında tuttuklarını açıkladılar.

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