Kanalizasyona Kimyasal Atık Döken Firma Yakalandı

Kocaeli ilinde meydana gelen bu olayda Dilovası ilçesi halkı tarafından tüm ilçede bir koku oluştuğu şikayetleri gelmeye başladı. Daha sonrasında koku gitmeyince şikayetler de artınca konu ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı.

Kokunun kaynağı araştırılmak istendi ancak olay ekiplerin 24 saat boyunca nöbet tutması sonrasında ortaya çıktı. Diliskesi Mahallesi sakinleri tarafından gelen ağır koku şikayetleri sonrasında Dilovası Belediyesi ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgilendiler.

Ekipler bölgede 24 saat boyunca nöbet tuttular ve rögar kapaklarını açıp oradan kanalizasyona atık döken kişileri suçüstü yakaladılar. İlk tespit edilenlere göre kamyonda bulunan maddeler ile kanalizasyonda olanlar aynıydı ancak bu konuda resmi bir rapor elde etmek için maddeler TÜBİTAK kurumuna gönderildi.

Daha sonrasında bu halk sağlığını hiçe sayan firmaya toplamda 1 milyon 860 bin TL ceza kesildi.