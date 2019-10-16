Suriye ordusu, Türk ordusuna karşı yola çıktı

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Suriye ordusu, Türk ordusuna karşı yola çıktı
Suriye ordusu, Türk ordusuna karşı yola çıktı admin Tarih: 2019-10-16 Saat: 22:12:42
Güncelleme : 2019-10-16 22:12:42Bu içerik 21 kez okundu.
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Suriye ordusu, Türk ordusuna karşı yola çıktı

Bir süre önce bir Suriye haber ajansı tarafından Suriye ordusunun eğer Türkiye ordusu geri çekilmezse karşı olarak bölgeye gireceğini belirtmişti.

Daha sonrasında da Suriye ordusunun bölgeye girdiğine dair bir kanıt aranınca hemen o bölgeye Menbiç bölgesine girerken bir kamera kaydı sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. Suriye ordusu tarafından TSK ile müttefiklerik bu şekilde ilerlemeye devam ettiği sürece karşı koyacakları açıklandı.

48 saat içinde Menbiç'e girileceği belirtilmiş Şam yönetimi tarafından da ve en sonunda da söylendiği gibi oldu.

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