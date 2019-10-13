Trump'tan YPG'ye uyarı

Türkiye ve Kürtlere arabuluculuk teklif eden Trump bu sefer de YPG terör örgütü için bir teklifte bulundu ve bölgeden çekilmelerini talep etti. Trump tarafından " Umarım kürtler bölgeden çekilir çünkü Türkiye'nin hava gücüne karşı şansları yok." açıklamasını yaptı.

Suriye'den çekilme kararı konusundaysa Trump bölgede askerlerinin 50 sene daha kalamayacağını kendi sınırlarındaki problemleri henüz çözemediğini bu nedenle de başka 2 ülkenin sınırındaki problemleri çözmenin mümkün olmadığını açıkladı.

Yaptırımlar konusundaysa dini azınlıkları korumak konusu da dahil olacak şekilde sorumluluklarını yerine getirmezse yaptırım uygulayacağını söyledi. 30 KM kadar alandan çekilme niyetinde olduğunu ve bunun da iyi bir şey olacağını açıkladı. Bu savaşın zaten insanların öğle yemeğine çıkması kadar sıradanlaştığını ve burada kendilerinin ayrılma zamanı geldiğini açıkladı.