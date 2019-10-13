Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

Anasayfa GÜNCEL Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi
Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi
Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi admin Tarih: 2019-10-13 Saat: 10:51:57
Güncelleme : 2019-10-13 10:51:57Bu içerik 37 kez okundu.
Reklam

Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

Mardin valiliği tarafından şu anda Barış Pınarı Harekatı olması nedeniyle bir takım havan toplarının okullara denk gelebileceğinden dolayı sınır bölgesinde bulunan tüm okullarda eğitime ara verildi.

Saldırıların hedefinde olan Mardin'in sınır ilçelerinde ara verildi. Mardin Valiliği tarafından gelen yazılı açıklamadaysa 14 Ekim gününden yani yarın başlayacak ve sonrasında 16 Ekim gününe kadar devam edecek olan ara verildiği yazılı olarak duyuruldu.

Nüsaybin ilçesinde bulunan tüm okullarda ara verildiği açıklanırken Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde sınıra yakın bölgelerdeki okullarda 3 gün ara verildiği açıklandı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak