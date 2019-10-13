Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

Mardin valiliği tarafından şu anda Barış Pınarı Harekatı olması nedeniyle bir takım havan toplarının okullara denk gelebileceğinden dolayı sınır bölgesinde bulunan tüm okullarda eğitime ara verildi.

Saldırıların hedefinde olan Mardin'in sınır ilçelerinde ara verildi. Mardin Valiliği tarafından gelen yazılı açıklamadaysa 14 Ekim gününden yani yarın başlayacak ve sonrasında 16 Ekim gününe kadar devam edecek olan ara verildiği yazılı olarak duyuruldu.

Nüsaybin ilçesinde bulunan tüm okullarda ara verildiği açıklanırken Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde sınıra yakın bölgelerdeki okullarda 3 gün ara verildiği açıklandı.