Twerk yapan dansöz gözaltına alındı

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Twerk yapan dansöz gözaltına alındı
Twerk yapan dansöz gözaltına alındı Harun Güçlü Tarih: 2019-10-07 Saat: 19:29:33
Güncelleme : 2019-10-07 19:29:33Bu içerik 26 kez okundu.
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Sosyal medyada geçen hafta ortaya çıkan ve sosyal medya çok fazla konuşulan konular arasında yer aldı. Tepki çeken bu olay için bir soruşturma başlatıldı ve dansöz hakkında gözaltı kararı çıkartılıp cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındığı açıklandı.

25 yaşında olan G.K. adındaki kişi ile düğünde bulunan diğer dansöz de gözaltına alınacak. Başka bir şehirde olduğu belirtilen diğer dansöz de aranma listesine alındı. Şu anda bu konu hakkında sadece gözaltı kararı alındığına dair bir bilgi geldi. Daha fazla bilgi geldiği zaman güncelleme yapılacaktır. 

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