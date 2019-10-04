Yasak aşk cinayetinden son dakika bilgiler

Anasayfa GÜNCEL Yasak aşk cinayetinden son dakika bilgiler
Yasak aşk cinayetinden son dakika bilgiler
Yasak aşk cinayetinden son dakika bilgiler Harun Güçlü Tarih: 2019-10-04 Saat: 17:57:54
Güncelleme : 2019-10-04 17:57:54Bu içerik 32 kez okundu.
Reklam

Müge Anlı programında meydana gelen bu olayda 23 Ağustos gününde bir kaza sonrasında hayatını kaybeden Tuncay Demirel'in ölümünde şüphe olması nedeniyle Müge Anlı'ya gelen bu konuda Anlı tarafından sorulan doğru sorular sonucunda şüphelenilen kişiden bir takım bilgiler alındı. Bu bilgiler dahilinde aslında katilin kim olduğu ortaya çıktı denebilir ancak bu olayda tamamen aydınlanması için her parçanın birbirine uyması gerekiyor.

 

Olayda iddia edilen kısımda 10 senelik yasak aşkı olduğu iddia edilen kişi Nazife Demirel'in 20 senelik eşini Nazife Demirel tarafından yapılan baskı sonrasında öldürüyor.

Yani kendi eşini  yasak aşkına öldürten Nazife Demirel şu anda bu konuda tekp şüpheli isim olarak gözüküyor çünkü eşinin bir eğlence mekanında uygunsuz görüntülerini gören Tucay Demirel, 3 çocuğunu alıp Afyonkarahisar'da pazarda ekmek satmak için yola çıktı. Pazarda satış yapan Tuncay Demirel'e araba çarpması ve Demirel hayatını kaybetti. Olayların art arda gelmesi sonrasında bu şekilde bir olay yaşandı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak