Yasak aşk cinayetinden son dakika bilgiler

Müge Anlı programında meydana gelen bu olayda 23 Ağustos gününde bir kaza sonrasında hayatını kaybeden Tuncay Demirel'in ölümünde şüphe olması nedeniyle Müge Anlı'ya gelen bu konuda Anlı tarafından sorulan doğru sorular sonucunda şüphelenilen kişiden bir takım bilgiler alındı. Bu bilgiler dahilinde aslında katilin kim olduğu ortaya çıktı denebilir ancak bu olayda tamamen aydınlanması için her parçanın birbirine uyması gerekiyor.

Olayda iddia edilen kısımda 10 senelik yasak aşkı olduğu iddia edilen kişi Nazife Demirel'in 20 senelik eşini Nazife Demirel tarafından yapılan baskı sonrasında öldürüyor.

Yani kendi eşini yasak aşkına öldürten Nazife Demirel şu anda bu konuda tekp şüpheli isim olarak gözüküyor çünkü eşinin bir eğlence mekanında uygunsuz görüntülerini gören Tucay Demirel, 3 çocuğunu alıp Afyonkarahisar'da pazarda ekmek satmak için yola çıktı. Pazarda satış yapan Tuncay Demirel'e araba çarpması ve Demirel hayatını kaybetti. Olayların art arda gelmesi sonrasında bu şekilde bir olay yaşandı.