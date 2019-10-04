Hırsız dolandırdığı kişileri suçladı

Adana ilinde meydana gelen bu olayda iş ilanı vererek tam 39 kişiyi dolandıran bu şahıs adliyeye götürülürken 'Memlekette bu kadar enayi varsa suç benim mi?' diye bağırdı ve daha sonrasında götürüldüğü mahkemede şahıs 14 sene hapis cezasına çarptırıldı. Yargılama sonrasında da cezaevine gönderildi.

Meydana gelen dolandrıcılık oyunundaysa şahıs ilk önce kendisine sahte bir isimle iş yeri açıyor ve daha sonrasında 600 TL maaşla kadın sekreter işe alıyor. Bu olay 2011 senesinde meydana geliyor ve gazetelere şahıs kapıcı ve şoför arandığına dair ilan veriyor.

Daha sonrasıdna bu ilana başvuru yapan şahıslardan iş başvuru formu doldurması isteniyor. Başvuru formu dolduran şahıslar içinde 10 ile 15 gün içersinde