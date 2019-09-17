'Ceza beni yıldıramaz' diyen sürücü gözaltına alındı

İstanbul'da meydana gelen bu olayda abartı egzoz kullanması sonrasında trafik polisleri tarafından ceza alan şahıs daha sonrasında sosyal medya üzerinden bu konuda eleştiri yapmak isterken konuyu çok başka yerlere çekmesi sonrasında gözaltına alındı.

Polisler tarafından durdurulan araçta abartu egzoz ve ehliyetini vermemesinden dolayı 2.229 TL ceza kesildi ve bir yandan da aracından abartı egzoz sökülene kadar trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Daha sonrasında sosyal medya üzerinden kendisine ceza yazıldığını ancak cezanın kendisini yıldırmayacağını ve mevzuata aykırı olarak egzozlarını çiftleyeceğini açıklayan daha sonrasında da savaş açtığını ve bundan sonra da kimsenin emniyette olmadığını söylemesi sonrasında sabah saatlerinde operasyon yapıldı ve yakalanarak gözaltına alındı.