Köprüdeki intihara teşvik davasında beraat

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar eden vatandaşa "atla" diyerek teşvikte bulunan 2 kadına mahkumiyet cezası verildi. Daha sonrasında verilen bu karar İstinaf mahkemesi tarafından beraat kararı Yargıtay'a gönderildi.

İntihar eden E.Ç. adındaki kişiye atla diyerek tepki gösteren 2 kadın "intihara yönlendirme" suçlarından dolayı 3'er yıl 4'er ay hapis cezaları almışlardı ve sonrasında bu karar istinaf mahkemesine taşındı.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini bitirdi.

Sanıkların uzaktan seslenerek "atla ulan" şeklinde söylenen sözlerine intihar iradesini etkileyerek intihar etmesine neden olduğu söylendi. Ancak dosya incelenmesi sonrasında söylenen sözlerin "intihara yönlendirme" suçunun unsurlarını oluşturmadığını kaydetti.