5 milyon dolarlık altın klozet çalındı

İngiltere'de eski Başbakan Winston Churchill'in doğduğu saraydan tam değeri 5 milyon dolardan fazla olan altın klozetin çalındığı açıklandı. İngiliz basını tarafından açıklanana göre olay gece saat 04.50 gibi meydana geldi ve binaya giren kişiler bir sergi kapsamında getirilen klozeti çaldılar.

Klozet konusunda açıklama yapan polis ayrıca klozetin sökülerek götürülmesi sonrasında daha başka ciddi zararlara ve su baskınlarına neden olduğunu belirtti. En az da 2 aracın kullanıldığı tespit edilen olayda 66 yaşında olan bir kişi gözaltına alındı ancak hala klozet ortada yok.

Blenheim Sarayı'ndan yapılan açıklamada da "öngörülemeyen bir olay" nedeniyle geçtiğimiz gün belli bir saat aralığında kapanacağı açıklandı. Daha sonrsında bu İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın sergisinin bir parçası olan klozet, 2016 senesinde daha önce halka açık olarak 3 dakika kısıtı ile sergilenmişti.