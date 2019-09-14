Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Erdoğan tarafından gelen bir takım gündem açıklamaları arasında S-400 konusunda da açıklama geldi çünkü şu anda S-400 konusu birçok ülke tarafından takip edilen bir konu haline geldi. Erdoğan açıklamasında S-400 sisteminin en geç Nisan ayına kadar kurulmuş olacağını ve savunma sistemleri olarak çok daha huzurlu bir hava sahasına sahip olunacağını açıkladı.

Ayrıca Trump tarafından S-400 konusunda yapılanların anlayışla karşılandığı söylenirken yaptırım tehditlerinin gerçeği yansıttığını düşünmenin de doğru olmadığını söyledi. F-35 konusunda da ayrıca sekteye uğrayan süreçlerin olduğunu ve bu konuda da BM zirvesi olduğu zaman görüşeceğini açıkladı.

Bir yandan da Rusya'nın SU 57 veya SU 35 uçaklarını satmayı teklif ettiğini açıkladı. Rusya'nın bu konuda savunma sanayide her adımda var olduklarını açıkladı.