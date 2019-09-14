Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Anasayfa GÜNCEL Erdoğan'dan S-400 açıklaması
Erdoğan'dan S-400 açıklaması
Erdoğan'dan S-400 açıklaması admin Tarih: 2019-09-14 Saat: 11:34:07
Güncelleme : 2019-09-14 11:34:07Bu içerik 13 kez okundu.
Reklam

Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Erdoğan tarafından gelen bir takım gündem açıklamaları arasında S-400 konusunda da açıklama geldi çünkü şu anda S-400 konusu birçok ülke tarafından takip edilen bir konu haline geldi. Erdoğan açıklamasında S-400 sisteminin en geç Nisan ayına kadar kurulmuş olacağını ve savunma sistemleri olarak çok daha huzurlu bir hava sahasına sahip olunacağını açıkladı.

Ayrıca Trump tarafından S-400 konusunda yapılanların anlayışla karşılandığı söylenirken yaptırım tehditlerinin gerçeği yansıttığını düşünmenin de doğru olmadığını söyledi. F-35 konusunda da ayrıca sekteye uğrayan süreçlerin olduğunu ve bu konuda da BM zirvesi olduğu zaman görüşeceğini açıkladı.

Bir yandan da Rusya'nın SU 57 veya SU 35 uçaklarını satmayı teklif ettiğini açıkladı. Rusya'nın bu konuda savunma sanayide her adımda var olduklarını açıkladı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak