PUBG'den tanıştıkları kişiyle kaçmışlar

Kütahya'da meydana gelen bu olayda PUBG video oyunu üzerinden tanıştıkları kişilerle kaçan 2 kişi Osmaniye'de yakalandı. Eşlerine de 'Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin.

Evlilik buraya kadar' ve 'Gittiğin işten dolayı değiştin seni istemiyorum' gibi bir takım notlar bıraktıktan sonra evdeki 60 bin TL değerindeki altınla kaçan 4 yıllık evli Ayşen D. ile 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan K. Osmaniye'de bulundular.

1 arabadan şüphelenen polisler aracı durdukları zaman aranan 2 kişinin o araçta olduğunu fark edince gözaltına alındılar.

Daha sonrasında ailesine haber verildi. Ancak polis ekipleri tarafından ifadeleri alındıktan sonra ailelerine teslim edilmesini istemeyen kişiler reşit olmaları gereği teslim edilmediler ve tedbir amaçlı Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.