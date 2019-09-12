Türkiye F-35 programından çıkmadı

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Türkiye F-35 programından çıkmadı
Türkiye F-35 programından çıkmadı admin Tarih: 2019-09-12 Saat: 19:15:10
Güncelleme : 2019-09-12 19:15:10Bu içerik 36 kez okundu.
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Türkiye F-35 programından çıkmadı

 

İbrahim Kalın tarafından gelen açıklama kabine toplantısında yapıldı ve bir çok konuda açıklama geldi. İlk olarak açıklama yaptığı konuysa terörle mücadele konusu oldu ve bu konuda kararlı bir şekilde mücadeleye devam ettikleri açıklandı. Daha sonrasında güvenli bölge konusunda da açıklama yaptı.

Açıklamasında adımların hızlı bir şekilde atıldığını ve İdlib'ten Türkiye'ye yönelik olarak yeni bir göç dalgasının tedbirlerinin sınırda değil  de yerinde alınması gerektiği açıklandı.

Mültecilerin dönebileceği bir alan oluşturmaya çalıştığını da belirtti. Daha sonrasında F-35 konusunda açıklamasında resmi bir yazının programdan çıkarıldığına dair gelmediğini açıkladı ve bu nedenle de programdan çıkarılmamış olduğunu belirtti. Ayrıca Trump tarafından bu konuda çözüme ulaşmak için bir efor sarfedildiğinin farkıında olduğunu açıkladı.

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