Japonya'da bir çalışan 1300 kredi kartı bilgisi ezberledi

Japonya'da çalışan 1300 müşterinin kredi kartı bilgilerini ezberleyerek internet üzerinden alışveriş yapan kasiyer tutuklandı.

Tokyo'da bir mağaza'da yarı zamanlı olarak çalışan 34 yaşında olan Susumu Yusuke adındaki kişi fotografik bir hafızaya sahip olması nedeniyle bir kere gördüğü kredi kartının tüm bilgilerini kısa süre içersinde hafızasına kaydediyor ve ve kısa süre içersinde de onları kendi bilgisayarına kaydederek toplamda bilgisayarından internet üzerinden 15 bin TL değerinde alışveriş yaptığı tespit edildi. Aldığı lüks eşyaları da evinde kullanan şahıs tutuklandı.