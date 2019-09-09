Konukoğlu Ailesine Oynanan Oyun Ortaya Çıktı, Osman Burak Konukoğlu Serbest!

SANKO Holding’in kurucu ailesi Konukoğlu’nun aile fertlerinden Osman Burak Konukoğlu’nun İstanbul’da faaliyet gösteren Medigen Farma İlaç Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş isimli medikal firma aracılığıyla, sağlık sektöründeki yaklaşık 30 firmayı 80 milyon lira civarında dolandırdığı idda edilmişti. Suç duyurusu üzerine Osman Burak Konukoğlu hakkında 11. Sulh Ceza Mahkemesince tutuklama kararı verilmişti. Ancak Osman Burak Konukoğlu iddia edilen bu suçtan ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çetenin Son Mağduru: Osman Burak Konukoğlu

Konukoğlu mahkemede, “Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde faaliyet gösteren ve birçok iş adamına faizle para verip, varlıklarına yağma ve tehdit ile el koyan tefecilik çetesi maalesef bizlere de bulaştı” dedi ve delilleri mahkemeye sundu. Aydın Ayata ve çetesinin bunun gibi birçok iş insanı ve sanat dünyasından kişilerin mal varlıklarına göz dikerek türlü oyunlarla elde etmeye çalıştığı idda edildi. Sahte delil üreterek birçok iş adamı hakkında asılsız iddialar ortaya atan Ayata çetesi üyeleri, şantaj ve asılsız haberlerle tuzaklarına düşürdükleri iş adamlarını tutuklatıp kişilerin itibarları ile oynuyorlar.

Konukoğlu’nun mahkemedeki beyanlarında, "Ortağım ve ekibimle birlikte yıllarımızı vererek, büyük yatırımlar yaparak geliştirdiğimiz özel medikal ürünümüz olan ve dünya çapında kanıtlanmış değere sahip olan Genvisc isimli Kıkırdak Rekontrüksüyon ve Doku Onarıcı Malzemesinin patentine dahi göz diken çete üyeleri, patenti elde etmek için birçok deneme yaptı, amaçları bizi zayıflatıp patenti ve dünyaya yayılan güçlü ürünümüzü ele geçirmekti” ifadelerini kullandı.

Şahin Ayata itiraf etti!

Çete Lideri Aydın Ayata’nın kardeşi Şahin Ayatayı da dolandırdığı, Şahin Ayata’nın yağma ve tehdit ile ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ve ilgili resmi süreçlerin devam ettiği bildirildi. Şahin Ayata, kardeşi Aydın Ayata ve ailesinin kullandıkları yöntemleri ve yaptıklarını savcılıkta itiraf etti. Konukoğlu ve ortağına da bu usulsüzlükler ile zorla senet imzalatıldığını devamında kumpas ile Konukoğlu’nun tutuklatıldığı ve zor duruma düşürüldüğü ortaya çıktı.

Yine Ayata’nın kardeşi Şahin Ayata’nın savcılık şikayetinde yer alan ifadeye göre: İstanbul’daki bir başka iş adamı Murat Korana’nın da tehdit ile senet imzalatılıp intiharına sebep olarak dosyayı kapatmaya çalıştığı ortaya çıktı. İş adamının intiharı sonrası vekâleti bulunan avukatlar aracılığı ile adliyedeki işlerini hallettirip iş adamının mal varlığını gasp ettiğini belirtti.

Ortaya çıkan belge ve delillerde, İstanbul'da ve başka illerde tefecilik faaliyeti yürüten Aydın Ayata’nın, zorla senet imzalatma, tapuda usulsüz işlem yapma suçları ile anılan abisi Alaattin Ayata ile beraber hareket ettikleri ortaya çıktı. Yine ortaya çıkan iddalarda, eşi Avukat Berrin Ayata’nın da kirli işlerini perdelemek için çabaladığı iddia edildi. Çete üyelerinin iş adamlarını ve sanat camiasından kişileri de yüksek faiz ile borçlandırıp, tuzak kurarak zorla senet imzalatıp, PKK Terör Örgütü ismini kullanarak tehdit ve şantaj ile kişileri zor duruma düşürmeye çalıştıkları iddia ediliyor.

Bir Çok Mağdur Var!

Aydın Ayata’nın kendi kardeşini dahi bu yöntemle dolandırdığı, dairesini ve işyerini elinden almaya çalıştığı kardeşi tarafından itiraf edildi. Şimdilerde başı mahkemelerle dertte olan Aydın Ayata, naylon fatura, tefecilik, tehdit ve senet yağması suçlarından birçok mağdurla davalık. Osman Burak Konukoğlu ve diğer mağdurla ilgili hukuki sürecin de devam ettiğini belirtildi.