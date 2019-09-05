Doğalgaza aynı ay içinde bir zam

Enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından gelen açıklama sonrasında doğal gaz fiyatlarına %14.90 oranında zam geldi ve bu durum vatandaşın tepki göstermesine neden oldu. Kısa süre içersinde gelen yüksek zamlar vatandaşların tepkilerini arttırdı.

EPDK'den yapılan açıklamada, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında konut tüketicilerinin de dahil olduğu senelik olarak 300 bin metreküp ve altı tüketiciler için nihai doğal gaz satış fiyatlarında ortalama %14.90 artışa gidildiği kaydedildi.

Gelen açıklama sonrasında yeni fiyatlarında 1 Eylül 2019 tarihinde geçerli olacağı belirtildi.