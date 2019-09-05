Soylu'ya CHP tarafından yanıt geldi

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Soylu'ya CHP tarafından yanıt geldi
Soylu'ya CHP tarafından yanıt geldi admin Tarih: 2019-09-05 Saat: 22:56:50
Güncelleme : 2019-09-05 22:56:50Bu içerik 29 kez okundu.
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Soylu'ya CHP tarafından yanıt geldi

Kayyum atamalarına tepki gösteren İBB başkanı İmamoğlu tarafından Diyarbakır'a bir ziyaret gerçekleştirilince Soylu tarafından sert bir açıklama geldi : "İşini yap, başımızın üzerinde yerin var ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz" açıklamasını yapınca CHP tarafından 2 kişi açıklama yaptı.

İlk olarak Soylu'nun açıklamalarına tepki gösteren CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun sosyal medya üzerinden kendi hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı :

Daha sonrasında Özgür Özel tarafından gelen açıklamada Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın açıklaması geldi ve kendi sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı :

 

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