5 yaşındaki kardeşini ilaç tankerine atarak öldürdü

Bursa'da kardeşini ilaç tankerine atarak öldüren ağabey hakkında cezası belli oldu. Müebbet hapis cezası alan şahıs neden öldürdüğü öğrenildi. Kardeşini öldürme sebebi olarak kendisine "abi" diyerek hitap etmediğini ve farklı lakaplar taktığı için öldürdüğünü açıkladı.

Bu nedenlerden dolayı öldürdüğünü açıklayan şahıs şu anda müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Öncelikle ilk başta bulunamayan küçük çocuk için kamera kayıtları incelendi ve daha sonrasında jandarmaya haber verildi. Jandarma tarafından ayrıca arama kurtarma ekipleri tarafından destek alındı.

Mahalleli tarafından gelen yardım sayesinde kısa süre içersinde küçük çocuk bulundu. 6 saat süren arama çalışmaları devam etmişti ancak sonuç yoktu. 17 yaşında olan ağabeyiyse verdiği çelişkili ifadeler sonrasında yakayı ele verdi.