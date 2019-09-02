5 yaşındaki kardeşini ilaç tankerine atarak öldürdü

Anasayfa GÜNCEL 5 yaşındaki kardeşini ilaç tankerine atarak öldürdü
5 yaşındaki kardeşini ilaç tankerine atarak öldürdü
5 yaşındaki kardeşini ilaç tankerine atarak öldürdü admin Tarih: 2019-09-02 Saat: 15:26:51
Güncelleme : 2019-09-02 15:26:51Bu içerik 6 kez okundu.
Reklam

5 yaşındaki kardeşini ilaç tankerine atarak öldürdü

Bursa'da kardeşini ilaç tankerine atarak öldüren ağabey hakkında cezası belli oldu. Müebbet hapis cezası alan şahıs neden öldürdüğü öğrenildi. Kardeşini öldürme sebebi olarak kendisine "abi" diyerek hitap etmediğini ve farklı lakaplar taktığı için öldürdüğünü açıkladı. 

Bu  nedenlerden dolayı öldürdüğünü açıklayan şahıs şu anda müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Öncelikle ilk başta bulunamayan küçük çocuk için kamera kayıtları incelendi ve daha sonrasında jandarmaya haber verildi. Jandarma tarafından ayrıca arama kurtarma ekipleri tarafından destek alındı. 

Mahalleli tarafından gelen yardım sayesinde kısa süre içersinde küçük çocuk bulundu. 6 saat süren arama çalışmaları devam etmişti ancak sonuç yoktu. 17 yaşında olan ağabeyiyse verdiği çelişkili ifadeler sonrasında yakayı ele verdi.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak