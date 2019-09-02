Meteoroloji'den sağanak uyarısı

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Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Meteoroloji'den sağanak uyarısı admin Tarih: 2019-09-02 Saat: 15:26:13
Güncelleme : 2019-09-02 15:26:13Bu içerik 13 kez okundu.
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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Yayınlanan rapora göre bugün özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde kötü bir hava yağışı olacağı açıklandı.

Gök gürültülü sağanak yağış sabah saatlerinde başlamış olup akşam saatlerine kadar devam edecek. Özellikle Artvin ve Rize illerinde çok kuvvetli yağış olması bekleniyor.

Bu nedenle de sağanak yağışların sel, su baskınları, yıldırım ve heyelana neden olması bekleniyor. Ulaşım konusunda da bir takım aksaklıklar olabileceği de açıklandı.

Salı günü yani yarın yurt genelinde güneşli hava etkisini göstermesi bekleniyor. Vatandaşların bu konuda dikkatli olması bekleniyor.

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